Luxemburg: Können die Steuern für alle gesenkt werden?

Bis zu einer Milliarde Euro würde die Steuersenkung für alle kosten, die von der CSV, dem Spielmacher der künftigen Regierung, vorgeschlagen wurde. "In den letzten Jahren sind die Steuern zu stark gestiegen, weil die Inflation hoch war und die Steuertabelle nicht angepasst wurde", erläuterte Luc Frieden. Die Steuern zu senken würde zu mehr Konsum und Investitionen führen, so Luc Frieden weiter. Ziel der Reform ist es auch, den Steuersatz später anzusetzen und so die Mittelschicht und die Geringverdiener zu schonen.