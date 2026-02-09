Les lecteurs nous envoient parfois des clichés pris au détour d’un chemin, avec la même question: «C’était un loup?», alors nous sommes partis poser la question.

Au Luxembourg : «Si un promeneur croise un loup, il y a peu de risque»

Des meutes existent dans les Hautes Fagnes en Belgique, et des couples on été détectés non loin de la frontière luxembourgeoise. Dr. Laurent Schley

Au Luxembourg, le loup fait beaucoup parler… Alors qu'il se fait discret. «Actuellement, on n'a pas de présence connue au Luxembourg», pose d'emblée le Dr. Laurent Schley de l'Administration de la nature et des forêts. En revanche, «depuis 2017, on a effectivement une douzaine de présences sporadiques confirmées».

Et ces confirmations ne reposent pas uniquement sur des photos, «parfois on a une proie, alors on fait des analyses génétiques et parfois il s'agit d'un loup, et parfois c'est aussi des chiens».

Quand la chance s'en mêle, la génétique va même plus loin, «on a trois, quatre différents individus prouvés génétiquement». Autour de nous, la dynamique est plus nette. Des meutes existent dans les Hautes Fagnes en Belgique, et des couples ont été détectés non loin de la frontière luxembourgeoise.

Cette présence, même rare, suffit à nourrir des inquiétudes. Et là encore, le Dr. Schley préfère la sobriété: «Si un promeneur croise un loup, il y a peu de risque, parfois il a un instant de curiosité, mais dès qu'il identifie l'homme, le loup va généralement fuir». La nuance, c'est le chien, «un chien, c'est considéré par le loup comme un compétiteur». Un chien seul dans une zone fréquentée par des loups «prend un risque», explique-t-il, tandis qu'en laisse, près de son maître, «en général, il n'y pas de problème».

Quant aux fermes, l'enjeu se situe surtout du côté des troupeaux «en général, c'est les moutons et les chèvres» qui sont le plus exposés là où le loup s'installe, et un plan de gestion prévoit déjà des mesures de protection, des aides et des indemnisations en cas d'accident.

Mais reste la question qui revient dans nos messages: comment reconnaître un loup? Le Dr. Schley énumère les indices qu’il croise avant de conclure: «Le masque facial, le contraste dorso-ventral, la longueur et la couleur de la queue, la forme des oreilles… et tout ça, ensemble, peut nous aider à faire la détermination exacte». Mais même avec l’œil exercé, tout dépend de l’image: «Parfois on a des photos… peu optimales».