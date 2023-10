Au Luxembourg: Son loyer augmente de plus de 10% «à cause de l'index»

Jérôme Krier, président des Commissions des loyers intercommunales, répond par la négative. «La règle des tiers annuels doit s’appliquer uniquement dans trois cas de figure, explique le juriste au sein du ministère du Logement. En cas d'augmentation du loyer de plus de 10% si le contrat de bail a été conclu avant le 1er novembre 2006; en cas d'augmentation du loyer de plus de 10% constatée par le juge de paix (compétent) dans sa décision lors d’un recours en justice porté devant celui-ci; et en cas d'augmentation du loyer de plus de 10% constatée par une décision de la commission des loyers compétente (en cas de demande de fixation du loyer portée devant celle-ci).