Inflation: Au Luxembourg, tout devient plus cher sauf le tabac

Selon les données statistiques communiquées par la Fondation Cancer, 28% des résidents âgés de plus de seize ans ont déjà fumé l'année passée et 19% fument quotidiennement. Des chiffres «inquiétants» pour la Fondation Cancer, qui plaide pour une série de mesures visant en priorité les enfants et adolescents, en plus de la hausse des prix. Parmi elles, la nécessité de poursuivre les campagnes de prévention, interdire toute forme de publicité même détournée, s'attaquer au tabagisme passif ou encore réduire la disponibilité des produits du tabac. Le tabagisme serait responsable d'environ 1 000 décès par an au Luxembourg.