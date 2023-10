Un cambrioleur et des agresseurs en fuite

Des individus en fuite

Mardi soir, une agression violente a été signalée à Esch-sur-Alzette. Un homme a raconté à la police avoir été menacé et frappé sous la menace d'un couteau par deux individus, qui lui ont volé son argent liquide. Ils se sont enfuis en direction de la place de l'Hôtel-de-Ville. L'un des suspects est grand et mince, a précisé la police. Il portait une veste blanche au moment des faits et circulait sur un vélo blanc. Le second suspect est plus petit et corpulent. Sa tenue: un jean, une veste blanche et bleue ainsi qu'une casquette noire.