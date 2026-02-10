Un nouvel établissement de grand standing va sortir de terre à proximité de la capitale, au cœur d’un écosystème de services.

Au Luxembourg : Un hôtel Radisson haut de gamme à Bertrange en 2028

L'hôtel Radisson sera intégré au projet «The Butler», à Bertrange. Radisson

Il comptera 163 chambres, suites et studios, disposera d’un restaurant avec terrasse extérieure, d’un lobby-bar, d’un espace fitness et de salles de réunions et d’événements modulables. Fruit d’une convention signée entre le groupe MIMCO et Radisson Hotel Group, un hôtel Radisson va sortir de terre à Bertrange au premier trimestre 2028.

Il s’agira du premier hôtel Radisson haut de gamme au Luxembourg. Il viendra compléter le Park Inn by Radisson Luxembourg City Hotel, situé avenue de la Gare à Luxembourg.

Le futur bâtiment sera intégré à l’écosystème de services du projet global «The Butler», un concept «Hotel & Office» développé sur 18 000 m² dans la Z.I. Bourmicht, à Bertrange. Ainsi, le nouvel établissement renforcera les synergies entre l’hôtellerie et l’espace de bureaux.

Le projet «The Butler» prévoit plus de 9 000 m² de surfaces de bureaux, 374 places de parking, crèche, conciergerie, rooftop et parking connecté.