Au Luxembourg: Un policier remis en liberté dans l'affaire des violences

Un policier a été libéré et d'autres demandent à l'être.

Violences policières, coups et blessures volontaires aggravés, entrave à la justice, faux... L’enquête menée par l'Inspection générale de la police (IGP) pour des violences policières présumées au commissariat de la Gare, le soir du marathon, le 20 mai dernier, est «toujours en cours», confirmait mardi l'administration judiciaire.

Mais l'un des quatre fonctionnaires placés en détention préventive, respectivement depuis les 10 et 12 juillet derniers, «a été remis récemment en liberté sous contrôle judiciaire», a confirmé mardi à L'essentiel un porte-parole du parquet. D’autres demandes devant la chambre du Conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et de la chambre du Conseil de la cour d’appel sont en cours».

«Il n'est pas question de violer le secret de l'instruction»

Les avocats Mes Anna Bracke et Laurent Ries plaideront ce mercredi matin, pour la remise en liberté de leur client qui, pas en service ce soir-là, était, selon ses dires, passé chercher un collègue. «Il n'est pas question de violer le secret de l'instruction, insiste Me Ries, précisant ne pas avoir eu accès au dossier. Mais cela suffit, nous sommes dans un état de droit. Concernant notre client, il n'y a pas de risque de dépérissement des preuves, de délit de fuite ou même de récidive d'autant qu'il n'était pas policier ce soir-là et qu'il n'a pas eu de rôle actif». Une autre demande de remise en liberté sera plaidée ce matin. En août, la chambre du Conseil de la cour d'appel s'était opposée à des ordonnances de remise en liberté de deux policiers.