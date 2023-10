Au Luxembourg: Un employé sur 4 payé au salaire minimum l'est encore 10 ans plus tard

«La rémunération minimale ne constitue pas une situation temporaire pour de nombreux salariés», déplore la Chambre des salariés (CSL). La chambre professionnelle responsable de la représentation des salariés du secteur privé au Luxembourg a présenté, ce vendredi, une publication consacrée à la thématique du salaire social minimum (SSM) au Luxembourg. Rappelons que le salaire social minimum non qualifié s'élève désormais à 2 570,93 euros. Le salaire social minimum qualifié est de 3 085,11 euros.

«Environ deux tiers des salariés rémunérés au voisinage du salaire social minimum non qualifié (SSM-NQ) à un moment donné (indépendamment du nombre d'années pendant lesquelles ils étaient déjà dans cette situation auparavant) le seront toujours l'année prochaine, note la CSL. Un sur quatre l'est même toujours après dix ans. Ces salariés subissent de manière persistante le risque de ''salaire minimum'', dont le niveau est insuffisant pour mener une vie décente pendant une période allant jusqu'à un quart de leur vie professionnelle (les données utilisées ne permettent pas de tester des périodes plus longues)».