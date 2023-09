Au Luxembourg: Une grève annoncée chez Cargolux à partir de jeudi

Les salariés de Cargolux entrent en grève ce jeudi. C'est ce qu'annoncent ce mercredi l'OGBL et le LCGB, dan un communiqué commun. «Dans le cadre des négociations pour une nouvelle convention collective de Cargolux, le LCGB, syndicat majoritaire au sein de la société, et l’OGBL, ont décrété le 8 septembre 2023 la non-conciliation, ce qui ouvre la voie à des actions syndicales», expliquent les syndicats.

Lors d’un vote statutaire réalisé au cours de la deuxième moitié de juillet 2023, «une grande majorité» des membres des deux syndicats ont formellement rejeté la dernière proposition de la compagnie aérienne cargo (près de 1 900 salaréis au Luxembourg), poursuivent l'OGBL et le LCGB. Après 27 réunions de négociations et de 5 réunions à l’Office National de Conciliation, «aucun accord» n’a pu être trouvé lors de la dernière réunion auprès de l’ONC en date du 31 août entre la direction de Cargolux et les syndicats.