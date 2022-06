Qualité de l'eau de baignade : Au Luxembourg, vous pouvez vous baigner les yeux… ouverts!

LUXEMBOURG - Selon un rapport de l'Agence européenne de l'environnement, la qualité des eaux de baignade est excellente quasiment partout au Grand-Duché.

Où les eaux de baignade sont-elles les plus cristallines dans l'UE? Comme chaque année, l'Agence européenne pour l'environnement a récolté les données des 21 859 lieux de baignade (dont deux tiers sur le littoral) et fait l'état des lieux des eaux les plus propices à la baignade en 2021.

Première en 2020 avec 100% de ses eaux de baignade classées excellentes, Malte rétrograde à la seconde place (96,6%) et laisse le titre de championne à l'Autriche (97,7%). La Grèce complète le podium (95,8%). Suivent la Croatie (95,7%), Chypre (93,3%), le Danemark (91,9%) et l'Allemagne (90,4%). C'est en Pologne où le pourcentage d'eaux excellentes est le plus faible (44,5%), derrière la Hongrie (60,2%) et la Slovaquie (50%).