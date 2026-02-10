Le site et l’appli de l’opérateur de jeu ont été remaniés, pour plus de simplicité.

Au Luxembourg : Zubito et High 5 en ligne: la Loterie Nationale affine son offre

Les parieurs peuvent désormais se fixer une limite de mises journalière et hebdomadaire. Loterie Nationale

La Loterie Nationale a indiqué mardi avoir rafraîchi son site de jeu en ligne loterie.lu, lancé en 2007 et qui compte près de 35 000 joueurs actifs. La plateforme, comme la version mobile disponible sur Android et iOS, donne désormais accès à deux classiques de l’opérateur luxembourgeois: Zubito Loto et High 5.

La nouvelle version se veut plus transparente et plus simple, avec un accès aux informations sur les jeux, leur règlement, ou encore la démarche pour récupérer un gain, après avoir vérifié si un ticket est gagnant. Elle embarque aussi de nouvelles fonctionnalités, comme un système d’abonnement pour planifier la participation à plusieurs tirages à l’avance. Il est aussi possible de jouer plus, plus vite et à différents jeux, en une seule transaction.

«La fonction Connect & Play (…) offre le loisir de choisir ses numéros en ligne sur son smartphone, puis de régler sa prise de jeu en point de vente via un QR code. Cette fonction permet également d’encaisser les gains des prises de jeux en point de vente directement dans le wallet digital du joueur, remplaçant en cela la Wincard historique», détaille la Loterie Nationale dans son communiqué. Les parieurs peuvent aussi désormais se fixer une limite de mises sur une base quotidienne et hebdomadaire, en plus de celle mensuelle.