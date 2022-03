Au Lycée Aline-Mayrisch, on se montre solidaires

LUXEMBOURG - Les élèves du Lycée Aline-Mayrisch préparent leur journée de la solidarité de lundi.

But de l'opération: réunir des fonds pour acheter des kits de formation pour les jeunes Hutus et Tutsis de la Maison Shalom au Burundi. Pour trois ans, le lycée est partenaire de l'ONG Bridderlech Deelen qui suit le projet de Maggy Barankitse.

Celle-ci a vu les Hutus qu'elle protégeait assassinés par des Tutsis. Aujourd'hui, le réseau de fratrie qu'elle a créé permet aux enfants victimes de la guerre civile et du sida, parmi eux des anciens enfants soldats, de s'éduquer et d'apprendre un métier. «Elle est venue au lycée. On a tous été très impressionnés par sa capacité à rester si joyeuse», explique Jill.