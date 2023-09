Des corps déplacés sur plusieurs kilomètres après la crue d'une rivière

Au moins huit personnes sont mortes et deux sont toujours portées disparues après la crue subite d'une rivière lundi dans l'Etat de Jalisco, dans l'ouest du Mexique, ont indiqué les autorités locales. «Huit personnes ont trouvé la mort jusqu'à présent et les recherches se poursuivent pour en retrouver deux autres», a déclaré le service de protection civile de Jalisco dans un communiqué lundi soir.

Les corps sans vie de certaines victimes ont été retrouvés à plusieurs kilomètres en aval du lieu de leur disparition. «De fortes pluies se sont abattues entre 5h du matin (11h GMT) et 7h», avait indiqué plus tôt Juan Ignacio Arroyo Verastegui, directeur local de la protection civile. La rivière El Cangrejo est sortie de son lit, débordant sur les habitations de la municipalité d'Autlan, où vivent quelque 60 000 personnes.

Personnes disparues

Les précipitations ont été particulièrement fortes au-dessus de la chaîne de montagnes de San Juan Cacoma, générant un gonflement rapide des eaux d'El Cangrejo. Certains corps de victimes ont été retrouvés à plus de six kilomètres de leur lieu de disparition. Selon M. Verastegui, la déforestation et un incendie survenu en juin dernier dans cette zone montagneuse boisée pourraient avoir contribué à l'accumulation des eaux de pluie.