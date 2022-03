Au MeYouZik, la diversité en a profité pour s'exposer

LUXEMBOURG -

Réunies au Knuedler, des associations ont fait passer leur message.

«Nous sommes là pour promouvoir la culture africaine». Au stand «Rêves d'Afrique», il y a de quoi se nourrir à la fois le corps, avec des spécialités africaines, et l'esprit, avec des bandes dessinées et la présence du dessinateur africain Alex Fuilu (Afro Bulles).

Alors que le festival MeYouZik bat son plein, des bénévoles font passer les messages des causes qu'ils soutiennent. Ici, c'est pour le Rwanda, là pour une paix juste au Proche-Orient. L'abbé Henri Gloden prêche la bonne parole pour les enfants de Santa Ana, au Salvador.

À côté, c'est Lucina qui explique pourquoi il faut aider les enfants des rues du Nordeste, région la plus pauvre du Brésil. Malgré la chaleur, personne ne ménage sa peine. Sur le stand de l'Action solidarité tiers-monde, Michèle Hemmer veille sur une ribambelle d'enfants venus s'essayer à la mosaïque, à la peinture et à la sculpture. À l'autre bout du Knuedler, le MeYouZik avait samedi d'autres voix et d'autres visages.