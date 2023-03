Cambodge: Au milieu des rizières, une «maison avion» capte les curieux

Vivre dans un jet quand on naît dans l'un des pays les plus pauvres d'Asie: un Cambodgien féru d'aviation a accompli son rêve, en construisant à la force de ses bras sa maison en forme d'avion privé, qui attire les visiteurs. La maison de Chrach Peou, suspendue à six mètres du sol par des pilotis qui ressemblent à des trains d'atterrissage, se trouve au milieu des rizières, non loin de Siem Reap (ouest), ville touristique proche des célèbres temples d'Angkor.