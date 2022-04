Afghanistan : Au moins 12 morts dans un attentat de l’EI contre une mosquée chiite

Une explosion a frappé ce jeudi une mosquée chiite de Mazar-i-Sharif, dans le nord de l’Afghanistan. L'attaque a été revendiquée par le groupe Etat islamique.

Au moins 12 personnes ont été tuées et des dizaines blessées jeudi dans un attentat du groupe Etat Islamique (EI) contre une mosquée chiite de Mazar-i-Sharif, dans le nord de l’Afghanistan, deux jours après une attaque contre une école d’un quartier chiite de Kaboul. «Onze personnes sont décédées sur place et une autre sur la route de l’hôpital, ce qui fait 12 morts jusqu’ici», a déclaré à l’AFP Ahmad Zia Zindani, porte-parole du service de Santé de la province de Balkh, dont Mazar-i-Sharif est la capitale.

Au total, 58 personnes ont été blessées, dont 32 grièvement, a-t-il précisé. Cette attaque a été revendiquée par l’EI, dans une déclaration sur une chaîne Telegram. Le groupe sunnite ultraradical a affirmé avoir placé «un colis piégé» à l’intérieur de la mosquée et l’avoir activé à distance au milieu des fidèles rassemblés.

Deux enfants blessés

Des images diffusées sur les réseaux sociaux, dont l’authenticité ne pouvait être indépendamment vérifiée, montraient des victimes emmenées vers les hôpitaux depuis la mosquée Seh Dokan, où le sol était jonché de morceaux de verre. Des passants venaient en aide aux victimes ensanglantées et des secouristes escortaient les survivants hors de la mosquée, située près d’un marché.

«Des parents de victimes cherchant leurs proches sont arrivés dans les hôpitaux de la ville. Plusieurs habitants sont aussi venus donner leur sang», a souligné M. Zindani. Par ailleurs, au moins quatre personnes ont été tuées et 18 blessées à Kunduz (nord-est) dans l’explosion d’une bombe placée sur un vélo, au passage d’un véhicule transportant des civils mécaniciens travaillant pour une unité militaire talibane, a indiqué à l’AFP le porte-parole de la police provinciale, Obaidullah Abedi. Et à Kaboul, un engin explosif placé en bord de route a blessé deux enfants, selon la police de la capitale. La sécurité s’est améliorée en Afghanistan depuis le retour au pouvoir des talibans en août et le retrait des troupes américaines, après 20 ans d’une guerre d’usure contre leur présence militaire.