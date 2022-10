Equateur: Au moins 15 morts et 21 blessés après une mutinerie en prison

Équateur : Au moins 15 morts et 21 blessés après une mutinerie en prison

«Selon les informations préliminaires, 21 personnes ont été blessées et quinze sont mortes» dans l’affrontement entre détenus, a déclaré un communiqué de l’administration pénitentiaire équatorienne (SNAI). Auparavant, la SNAI a indiqué que les secouristes ont pris en charge cinq détenus blessés et qu’un autre a été transporté dans un hôpital, sans préciser la gravité des blessures.

Dans une déclaration à une chaîne de télévision locale, le président équatorien Guillermo Lasso a présenté lundi «un message de condoléances et de solidarité avec les familles de ceux qui sont morts aujourd’hui dans dans cette prison». Située à la périphérie de la ville de Latacunga (sud), cette prison abrite quelque 4 300 prisonniers et est l’un des plus importants du pays. Depuis février 2021 l’établissement a connu sept massacres entre prisonniers ayant fait plus de 400 morts.