Malaisie : Au moins 16 morts après un glissement de terrain autour d’un camping

Le corps mort d’une victime est vu lors d’une opération de sauvetage et d’évacuation suite à un glissement de terrain dans un camping à Batang Kali, dans l’État de Selangor, à la périphérie de Kuala Lumpur, en Malaisie, le 16 décembre 2022.

Des sauveteurs travaillent pendant une opération de sauvetage et d’évacuation suite à un glissement de terrain dans un camping à Batang Kali, dans l’État de Selangor périphérie de Kuala Lumpur, en Malaisie, le 16 décembre 2022.

Au moins seize personnes ont été tuées et dix-sept portées disparues en Malaisie après un glissement de terrain qui a enseveli vendredi matin un camping, ont annoncé les autorités locales. «À 13h (6h au Luxembourg), nous avons compté 16 victimes décédées. Les recherches sont maintenant centrées sur les 17 restantes», a déclaré à la presse un directeur des pompiers malaisiens.

Jusque-là, 61 personnes ont été retrouvées saines et sauves après l’éboulement qui s’est produit près de la ville de Batang Kali, à une quarantaine de kilomètres au nord de la capitale Kuala Lumpur, a annoncé le ministre du développement de la localité, Nga Kor Ming.

Veronica Loi, une survivante, a raconté qu’elle et sa famille dormaient au camping quand ils ont entendu un grand bruit et vu la tente à côté d’eux «être complètement emportée». Des centaines de fonctionnaires, dont des policiers et des secouristes, se trouvaient à l’entrée du camping alors qu’une excavatrice entrait par la route dans la zone sinistrée.