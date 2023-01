Au Pakistan : Au moins 17 morts dans l'explosion d'une mosquée à Peshawar

Une explosion a fait au moins 17 morts et 80 blessés lundi lors de la prière du midi dans une mosquée à l'intérieur du quartier général de la police de Peshawar.

«Nous avons reçu des corps de personnes mortes, mais nous en donnerons le nombre plus tard», a déclaré à l'AFP un porte-parole de l'hôpital Lady Reading de Peshawar, Muhammad Asim Khan, en précisant que 39 personnes blessées avaient aussi été hospitalisées. «Nous cherchons à obtenir de plus amples informations, mais l'explosion a eu lieu à l'heure de la prière», a confirmé Muhammad Ijaz Khan, le chef de la police de Peshawar. L'hôpital a par la suite précisé son bilan, faisant été d'au moins «17 personnes tuées et 80 autres blessées».