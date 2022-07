Brésil : Au moins 18 morts dans une opération de police dans une favela de Rio

Au moins 18 personnes sont mortes jeudi lors d’une opération policière contre le crime organisé dans la favela Complexo do Alemao de Rio de Janeiro, a annoncé la police civile. Sur ces 18 personnes tuées, 16 sont «suspectées» d’appartenir à des bandes criminelles, une autre est une habitante de 50 ans de la favela et une autre est un membre des forces de l’ordre âgé de 38 ans, a indiqué un porte-parole de la police lors d’une conférence de presse.

Le bureau du Défenseur des droits et la Commission des droits de l’homme du barreau brésilien ont déclaré séparément à l’AFP qu’ils disposaient d’informations faisant état d’un total de 20 morts, dont le policier et la femme. Près de 400 membres des forces de l’ordre ont mené cette opération, avec plusieurs véhicules blindés et quatre aéronefs, dans une favela gigantesque pour y affronter un gang spécialisé dans le braquage de véhicules de transport de marchandises et de fonds.