Au moins 19 morts dans un glissement de terrain

Un glissement de terrain survenu dimanche dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, a fait 19 morts, ont indiqué les médias d'Etat chinois. Un premier bilan, donné par le gouvernement local, faisait état de 14 morts et cinq disparus, mais les corps de ces disparus ont ensuite été retrouvés, selon les médias officiels.

L'éboulement s'est produit en haut d'une montagne sur le site d'une ferme forestière près de la ville de Leshan, et a atteint un site de production minière en construction, selon ces sources. À 20h (12h GMT), le bilan s'élevait à 19 morts et les opérations de recherche des disparus ont été interrompues, a indiqué la CCTV, télévision chinoise d'Etat. Plus de 180 personnes ont été envoyées sur les lieux pour tenter de retrouver d'éventuels survivants, ont indiqué de leur côté les autorités locales.