Colombie : Au moins 20 morts dans un accident d’autocar

Au moins 20 personnes ont été tuées et 15 blessées dans un accident d'autocar samedi dans le sud-ouest de la Colombie, a indiqué la police. Parmi les blessés figurent une fillette de trois ans et un garçon de huit ans. L'accident est survenu sur l'autoroute panaméricaine et «malheureusement, nous avons un bilan de 20 morts», a indiqué à la presse le capitaine de la police responsable de la circulation du département de Nariño.