Etats-Unis: Au moins 22 morts dans des tornades et de violentes tempêtes

Au moins 22 personnes sont mortes dans le sud et le centre-est des États-Unis lors du passage de tornades et de violentes tempêtes qui ont mis maisons et commerces en pièces, selon un nouveau décompte des autorités samedi. Le Tennessee déplore notamment sept décès dus aux fortes intempéries, tous survenus dans le comté de McNairy, à l’est de Memphis, a indiqué à l’AFP Maggie Hannan, porte-parole de l’agence de gestion des catastrophes de l’État. Ils s’ajoutent aux 14 autres victimes dans les États de l’Arkansas, du Mississippi et de l’Alabama, dans le sud, ainsi que dans ceux de l’Indiana et de l’Illinois, dans le centre-est du pays.