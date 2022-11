Bande de Gaza : Au moins 21 morts dans l’incendie d’une maison

Selon une autre source médicale, au moins six enfants figurent parmi les victimes. On ignorait dans l’immédiat les causes du sinistre survenu en soirée. Le mouvement islamiste Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a déclaré que l’incendie avait été maîtrisé dans la maison de trois étages.