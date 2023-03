Etats-Unis: Au moins 23 personnes tuées par une tornade et des orages dans le Mississippi

«Nous savons que bien plus (de personnes) sont blessées. Les équipes de recherche et de secours sont encore actives», a également déclaré sur Twitter le gouverneur Tate Reeves. Les services d'urgence de l'État du Mississippi (MSEMA) ont en outre noté sur Twitter: «malheureusement, il est attendu que ces chiffres changent» à la hausse. «L'État a déployé des moyens de secours dans les comtés de Sharkey et d'Humphreys», à environ 110 kilomètres au nord de la capitale Jackson, a déclaré Malary White de MSEMA à la chaîne ABC.