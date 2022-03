Inondations en Equateur – Au moins 24 morts et des disparus à Quito

Inondations en Équateur : Au moins 24 morts et des disparus à Quito

Des pluies diluviennes ont provoqué des inondations en Équateur, faisant au moins 24 morts, des dizaines de blessés et 12 disparus, selon le dernier bilan des autorités.

Quelque 24 personnes ont trouvé la mort à Quito dans des inondations et les destructions sans précédent qui ont suivi, 48 ont été blessées et 12 sont portées disparues, selon un dernier bilan officiel. L’ampleur des destructions à Quito, ville de 2,7 millions d’habitants, est sans équivalent. Les autorités y ont décidé un deuil de trois jours.

Des torrents d’eau charriant des pierres et de la boue ont alors emporté des voitures et inondé des maisons et des rues, selon des images diffusées par les secours et les médias. Plusieurs bâtiments ont été endommagés, dont un poste de police et une station d’électricité.