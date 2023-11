Au moins 25 morts après l’incendie d’un immeuble

L’incendie s’est déclaré vers 06H50 (22H50 GMT mercredi) dans un immeuble de quatre étages de la société de production de charbon Yongju, dans la ville de Lüliang. «Le nombre de morts a grimpé à 25. Le feu est désormais maîtrisé et les opérations de secours se poursuivent», a annoncé la télévision publique CCTV sur le réseau social chinois Weibo.

Un premier bilan faisait état de onze personnes décédées. CCTV a indiqué initialement que 63 personnes avaient été évacuées et 51 transférées vers des hôpitaux. «La cause de l’incendie fait l’objet d’une enquête», a indiqué CCTV. Des vidéos postées sur Weibo montrent une épaisse fumée noire s’échapper du bâtiment et des dizaines de personnes observer le brasier, depuis le parking de l’immeuble. Des accidents surviennent régulièrement en Chine en raison, souvent, de la mauvaise application des normes de sécurité.