Au moins 28 civils tués dans des violences au Niger

A Ayorou, un des départements touchés, on a dénombré quatre morts, 26 blessés «par armes blanches et armes à feu», a précisé une source locale. Les autorités militaires qui ont renversé le 26 juillet le président Mohamed Bazoum n'ont pas confirmé ces violences.

«Assassinats de villageois»

Selon un acteur de la société civile de Tillabéri, ces violences sont dues «à un cycle de représailles entres éleveurs (peuls) et sédentaires (djerma)» qui cohabitent dans la zone. «"Il y a eu une attaque contre des éleveurs, alors de jeunes éleveurs armés ont mené à leur tour des représailles contre des sédentaires et cela s'est répété dans d'autres villages», a poursuivi cette source.

De violents affrontements avaient déjà opposé fin avril et début mai des sédentaires djerma et des éleveurs nomades peuls dans des villages et hameaux riverains du fleuve Niger, faisant une dizaine de tués, des blessés et des milliers de déplacés, selon les autorités. La plupart des déplacés avaient regagné leurs maisons.