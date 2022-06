Afghanistan : Au moins 100 morts dans un tremblement de terre

Un séisme de magnitude 5,9 a frappé le sud-est de l’Afghanistan, dans la nuit de mardi à mercredi. Au moins 100 personnes ont été tuées.

«Quarante personnes ont été tuées et soixante autres blessées (...), mais il est possible que le bilan soit plus élevé», a déclaré à l’AFP, Mohammad Amin Huzaifa, directeur de l’information et de la culture de la province de Paktita (sud-est). Le séisme, d’une magnitude 5,9, est survenu à une profondeur 10 km à 1h mercredi (6h30 au Luxembourg), tout près de la frontière avec le Pakistan, selon l’Institut sismologique américain (USGS).