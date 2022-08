Égypte : Au moins 41 morts dans l’incendie d’une église au Caire

L’origine de l’incendie n’a jusqu’ici pas été éclaircie et ce dernier fait encore rage.

Au moins 41 personnes ont été tuées dans un incendie qui s’est déclaré dimanche dans une église du Caire, selon les autorités ecclésiastiques coptes, tandis que le ministère de la Santé égyptien a lui indiqué avoir recensé 55 blessés. Cet incendie, dont l’origine n’a jusqu’ici pas été éclaircie, fait encore rage, selon les autorités, à l’église Abou Sifine du quartier populaire d’Imbaba, nommée d’après le saint Mercure de Césarée, révéré par les Coptes, plus grande communauté chrétienne du Moyen-Orient avec 10 à 15 des 103 millions d’Égyptiens.

Sujet sensible

En mars 2021, au moins 20 personnes avaient péri dans l’incendie d’une usine textile dans la banlieue est du Caire. En 2020, deux incendies dans des hôpitaux avaient coûté la vie à quatorze patients atteints du Covid-19. Bien que nombreux, les Coptes s’estiment tenus à l’écart de nombreux postes et déplorent une législation très contraignante pour la construction des églises et beaucoup plus libérale pour les mosquées.