Au moins 48 morts dans la répression d'une manifestation en RDC

Au moins quarante-huit civils et un policier ont été tués mercredi à Goma dans une opération militaire destinée à empêcher une manifestation contre l'ONU en République démocratique du Congo, selon un nouveau bilan jeudi de sources locales et d'après un rapport de l'armée, consulté par l'AFP.

Dans ce document interne des Forces armées congolaises (FARDC) consulté par l'AFP et authentifié par des sources militaires et du renseignement, le bilan de l'opération de mercredi contre la tenue d'une manifestation contre l'ONU à Goma s'élève à «48 morts» et «75 blessés» côté manifestants, ainsi qu'un policier tué.

Le document précise que «quelques armes blanches (ont été) saisies» et que 168 personnes ont été arrêtées «parmi (lesquelles) le gourou» Efraimu Bisimwa, de la secte «Foi naturelle judaïque et messianique vers les nations», organisateur de la manifestation.

Des activistes demandent des enquêtes

Le bilan officiel précédent, donné mercredi par le porte-parole de l'armée à Goma le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, s'établissait à six manifestants tués et un policier «lapidé à mort». Dans deux vidéos filmées dans un quartier de Goma et largement partagées sur les réseaux sociaux, on aperçoit des militaires portant la tenue d'une unité d'élite jeter une dizaine de corps sans vie à l'arrière d'un véhicule militaire. Certains cadavres sont trainés au sol et recouverts de sang.