Caucase : Au moins 49 soldats arméniens tués dans des affrontements avec l’Azerbaïdjan

Au moins 49 militaires arméniens ont été tués dans des affrontements frontaliers avec l’Azerbaïdjan, les plus meurtriers depuis une guerre entre les deux pays du Caucase en 2020, a annoncé mardi, le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian. «À l’heure actuelle, nous avons 49 (militaires) tués (...) et ce n’est malheureusement pas le nombre définitif», a déclaré M. Pachinian, lors d’un discours devant le Parlement à Erevan. C’est le bilan le plus lourd communiqué par Erevan, depuis la guerre d’un mois et demi entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan à l’automne 2020 pour le contrôle de la région montagneuse du Nagorny Karabakh.