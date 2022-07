Séisme aux Philippines : Au moins 5 morts et 150 blessés, des centaines de répliques

Au lendemain du violent séisme qui a frappé les Philippines, mercredi, le nord de l’archipel a été secoué par de nombreuses répliques. Les autorités ont par ailleurs fait état d’un premier bilan de cinq morts et plus de 150 blessés.

Un tremblement de terre de magnitude 7 a frappé mercredi matin la province d’Abra (nord), tuant au moins cinq personnes et en blessant plus de 150. Ce puissant séisme a détruit des bâtiments et déclenché des glissements de terrain, et a même fait trembler les immeubles jusque dans la capitale Manille, à 300 km de là. «Des répliques se produisent presque toutes les 15, 20 minutes depuis hier», a déclaré Reggi Tolentino, propriétaire d’un restaurant à Bangued, la capitale régionale. «Beaucoup ont dormi dehors la nuit dernière, presque toutes les familles», a-t-il ajouté.