Inondations : Au moins 59 morts lors de pluies de mousson au Bangladesh et en Inde

Les fortes pluies de mousson qui se sont abattues sur le Bangladesh et l'Inde ont fait au moins 59 morts et entraîné des inondations qui ont laissé des millions de personnes dans une situation de détresse.

Les inondations menacent régulièrement des millions d'habitants du Bangladesh, un pays de basse altitude. Mais, selon les experts, le changement climatique accroît leur fréquence, leur gravité et leur soudaineté. La majeure partie du nord-est du pays est sous l'eau et des troupes ont été déployées pour évacuer les habitants qui se retrouvent isolés. Des écoles ont été transformées en abris d'urgence pour accueillir les habitants des villages qui ont été inondés en l'espace de quelques heures à la suite de fortes crues.

«Tout le village s'est retrouvé sous l'eau vendredi matin et nous sommes tous restés bloqués», a affirmé Lokman, dont la famille vit dans le village de Companyganj. «Après avoir attendu toute la journée sur le toit de notre maison, un voisin nous a secourus avec une embarcation de fortune. Ma mère a dit qu'elle n'avait jamais vu de telles inondations de toute sa vie», a ajouté le jeune homme de 23 ans.

Deux jours sans manger

Au moins 16 personnes sont mortes depuis jeudi dans l'État de Meghalaya, au nord-est de l'Inde, à la suite de glissements de terrain et de fortes crues qui ont submergé les routes, a annoncé sur Twitter Conrad Sangma, le Premier ministre de cet État. Dans l'État voisin d'Assam, plus de 2,6 millions de personnes ont été touchées par les inondations après cinq jours de pluie incessante.

Dix-huit personnes ont péri dans des inondations et des glissements de terrain dans l'Assam depuis jeudi, selon l'organisme de cet État chargé des situations de catastrophe, et près de 7 500 personnes ont été secourues samedi. Le Premier ministre de cet État, Himanta Biswa Sarma, a déclaré à la presse avoir demandé aux responsables de district de fournir «toute l'aide et les secours nécessaires» aux personnes affectées par les inondations.