Au moins 65 morts dans un séisme au Kirghizstan

Une secousse dans le district d’Alaïsky, au sud de ce pays d’Asie centrale, a fait au moins 65 victimes et 100 blessés.

«Les images que nous avons vues sont terrifiantes. Le village de Noura est détruit entièrement, à 100%, il y a beaucoup de blessés», a indiqué le ministre des Situations d'urgence Kamtchybek Tachiev. «Un hélicoptère est en train de transporter les blessés les plus graves à Och (sud-ouest) où ils seront hospitalisés», a-t-il ajouté.

Noura, situé dans le district d'Alaï, comptait avant le séisme 961 habitants. Le ministère des Situations d'urgence a annoncé que 120 bâtiments sur un total de 428 dans ce bourg avaient été détruits par la secousse. «Il est difficile d'aider les victimes, les localités touchées par le séisme étant situées loin des établissements médicaux et en raison de l'absence des communications et de la destruction des routes», a relevé une responsable du ministère de la Santé, Dinara Sagynbaïeva.

Noura se trouve à 180 km du centre administratif de la région d'Alaï et 76 km de la clinique la plus proche, à Sary-Tash, qui ne compte que cinq places. L'Institut de géophysique américain (USGS) a annoncé dimanche soir qu'un puissant séisme de magnitude 6,6 avait frappé le Kirghizstan à 15h52 GMT, une vingtaine de minutes avant qu'une nouvelle secousse, plus modérée, ne survienne à quelques km de là dans le nord-ouest de la Chine.