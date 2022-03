Crise en Egypte : Au moins 75 morts dans des heurts près du Caire

Au moins 75 partisans du président égyptien destitué Mohamed Morsi ont été tués dans des affrontements avec la police tôt samedi matin sur la route de l'aéroport du Caire.

L'hôpital de campagne installé par les partisans de M. Morsi à la mosquée Rabaa al-Adawiya, dans le nord-est du Caire, a fait état de 75 morts et 1 000 blessés dans des heurts avec la police sur la route de l'aéroport, non loin de la mosquée, a rapporté l'agence officielle Mena, qui a précisé que ces chiffres n'étaient pas confirmés par le ministère de la Santé, qui diffuse habituellement les bilans des affrontements. De précédents bilans faisaient état de 10, puis de 23 morts. Aucune source médicale indépendante ou de sécurité officielle n'a pu être par ailleurs jointe dans l'immédiat par l'AFP. Le directeur de l'hôpital de campagne, le Dr Hicham Ibrahim, cité par Mena a précisé que la majorité des morts avaient été atteints par balles à la tête et à la poitrine.