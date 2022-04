Au Nigéria : Au moins 80 morts lors d'une explosion dans une raffinerie illégale

Une explosion dans une raffinerie de pétrole illégale a fait au moins 80 morts dans le sud du Nigeria, ont déclaré dimanche les services de secours.

«Nous avons retrouvé au moins 80 corps gravement brûlés» après l'explosion qui s'est produite vendredi soir sur un site situé entre les États pétroliers de Rivers et d'Imo, a déclaré à l'AFP Ifeanyi Nnaji, un responsable local de l'Agence nationale de gestion des urgences (NEMA), précisant que le bilan pourrait encore s'alourdir. «Nous avons appris que de nombreux corps se trouvaient dans la brousse et les forêts avoisinantes», a-t-il ajouté, précisant que plusieurs véhicules et jerricans calcinés jonchaient les sols noicis de pétrole.