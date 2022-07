En Indonésie : Au moins 9 morts dans le naufrage d'un ferry

Au moins neuf cadavres ont été retrouvés et quatre personnes restent portées disparues après le naufrage d'un ferry par mauvais temps au large de l'île de Ternate, dans l'archipel indonésien des Moluques.

Les secours ont retrouvé quatre corps mercredi soir et cinq autres jeudi

Le KM Cahaya Arafah, qui transportait 77 passagers et membres d'équipage, a sombré lundi soir près de Ternate, et 13 personnes avaient alors été portées disparues. Les secours ont retrouvé quatre corps mercredi soir et cinq autres jeudi, selon ce responsable. Quatre personnes sont toujours manquantes.