En Afghanistan : Au moins cinq enfants tués par des roquettes

Au moins six personnes, cinq enfants et une femme, ont été tuées samedi dans l'est de l'Afghanistan par des tirs de roquettes des forces militaires pakistanaises à la frontière entre les deux pays.

AFP

Au moins six personnes, cinq enfants et une femme, ont été tuées samedi dans l'est de l'Afghanistan par des tirs de roquettes des forces militaires pakistanaises à la frontière entre les deux pays, selon un responsable afghan et un habitant. «Cinq enfants et une femme ont été tués, et un homme blessé, par des tirs de roquettes pakistanais dans le district de Shelton, à Kunar», a déclaré le directeur provincial de l'information, Najibullah Hassan Abdaal.

Un habitant du district, Ehsanullah (il se fait appeler par un seul nom comme beaucoup d'Afghans), a confirmé le nombre de morts, assurant que l'assaut avait été mené samedi matin par des avions militaires pakistanais. Depuis que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan l'an dernier, les tensions frontalières entre les deux pays se sont accrues, le Pakistan affirmant que des groupes armés, comme le Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), mènent des attaques depuis le sol afghan, à travers une frontière notoirement poreuse.