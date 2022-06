Côte d’Ivoire : Au moins cinq morts dans des inondations à Abidjan

Des pluies diluviennes ont touché la capitale de la Côte d’Ivoire durant la nuit de lundi à mardi. Cinq personnes sont mortes, dont quatre enfants.

Des torrents de pluies se sont abattus toute la nuit sur Abidjan, inondant de nombreux quartiers et rendant impraticables plusieurs grands axes de circulation.

«Nous sommes sollicités depuis 3 heures du matin (5 heures du matin, heure suisse). Malheureusement cinq personnes, dont quatre enfants, sont décédées. Les enfants sont morts dans un éboulement et la personne adulte a été emportée par les eaux», a expliqué à l’AFP le Général Issa Sacko, commandant des sapeurs-pompiers.

85 personnes ont été «mises en sécurité» et une évacuée à l’hôpital, a-t-il ajouté, précisant que les décès avaient été enregistrées à Bingerville, une commune d’Abidjan. «Je n’ai plus rien dans la maison. L’eau a tout emporté. Nous n’avons rien à porter, à manger. Nos dossiers et diplômes, tout est parti. Ce n’est pas la première fois. Mais cette fois ça a trop débordé», a expliqué à l’AFP Pricile Ziyahe une habitante de Bingerville.