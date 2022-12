États-Unis : Au moins deux morts après un séisme en Californie

Dans cette zone située à plus de quatre heures de route de San Francisco, «deux personnes sont mortes lors d’urgences médicales survenues pendant et/ou juste après le séisme», a fait savoir le comté dans un communiqué, sans plus de détails. Onze personnes ont également été blessées, selon le comté.

74 000 foyers et commerces sans électricités

La secousse a également causé d’importants dégâts matériels et plus de 74’000 foyers et commerces restaient sans électricité à la mi-journée, selon le site spécialisé PowerOutage. «L’évaluation des dégâts est en cours», mais le séisme a déjà infligé des «dommages importants», notamment sur les conduits de gaz et d’eau de la région, selon le bureau du shérif local. Le tremblement de terre a fissuré une route menant à la petite localité de Fernbridge, selon des photos publiées sur Twitter par Dania Romero, une journaliste de la télévision locale KAEF.