Au Gabon : Au moins deux morts et 26 disparus, selon un nouveau bilan

Deux personnes de plus ont pu être sauvées des eaux, faisant passer le bilan à deux morts et 26 disparus dans le naufrage d'un petit ferry jeudi au large de la capitale gabonaise Libreville, selon un nouveau bilan vendredi du gouvernement.

Au moins un enfant et un adulte ont péri quand l'Esther Miracle, un navire mixte de transport de passagers et de fret qui reliait Libreville au port pétrolier de Port-Gentil a coulé en pleine nuit à quelques encablures des côtes. Le bilan livré le jour même par le gouvernement évoquait 28 disparus sur les 151 occupants, passagers et équipage. Il a été revu à la baisse à 26 disparus, 123 personnes ayant pu être secourues, a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi le gouvernement sur sa page Facebook, précisant toutefois que «les opérations de recherches se poursuivent en mer».