Au Luxembourg: Au moins quatre blessés dans un accident sur l'A13

De nombreux automobilistes étaient coincés, mardi vers 23h, sur l'A13 dans le sens Esch-Differdange, entre le tunnel Ehlerange et le tunnel Aessen. Les images des caméras d'autoroute, qui laisseraient penser à un carambolage, sont impressionnantes.

Contactée par L'essentiel, la police confirmait à 23h15 l'accident et les interventions en cours sans donner plus de détails. Vers 22h40, une lectrice de L'essentiel passée dans l'autre sens de circulation supposait «un énorme accident sur l’A13 (…) avec la présence d'un grand nombre de véhicules de pompiers».

Un conducteur fantome?

À 0h15 le trafic était redevenu fluide dans ce secteur. Mercredi matin, la police n'avait toujours pas communiqué sur l'incident. De leur côté, les pompiers font part d'un accident impliquant trois voitures et faisant quatre blessés.

La gravité de leurs blessures n'est pas précisée, mais on apprend que les secours sont sortis en nombre. Les pompiers et des ambulances d'Esch et Sanem-Differdange, ainsi que le SAMU de Luxembourg sont intervenus pour porter secours aux victimes.