Cisjordanie occupée : Au moins six Palestiniens tués dans un nouveau raid israélien

Les forces israéliennes ont tiré deux roquettes sur la maison qu'elles assiègent, ont indiqué des témoins, et un photographe de l'AFP a vu plusieurs véhicules blindés israéliens en mouvement dans les rues du camp, véritable ville dans la ville. Le ministère de la Santé palestinien a annoncé la mort de six Palestiniens «tués par l'occupation israélienne à Jénine», cinq hommes âgés de 22 et 29 ans et un autre de 49 ans.

71 Palestiniens tués en 2023

Dans un communiqué reproduit par l'agence officielle palestinienne Wafa, Nabil Abou Roudeina, porte-parole de la présidence palestinienne a dénoncé comme un acte de «guerre totale» l'emploi de roquettes contre des maisons en pleine ville et a accusé le gouvernement israélien d'être «responsable d'une escalade dangereuse qui menace d'embraser la situation et de détruire tous les efforts destinés à ramener la stabilité».

Depuis le début de l'année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 71 Palestiniens (dont des combattants et des civils, parmi lesquels des mineurs) et à 13 Israéliens (dont des mineurs et des forces de sécurité) et une Ukrainienne, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.