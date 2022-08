Irak : Au moins six pèlerins sous les décombres d’un site religieux

Dimanche, six personnes étaient coincées après l’effondrement d’un sanctuaire chiite, dans le centre de l’Irak.

Les secours ont dit être parvenus à transmettre de l’oxygène, de la nourriture et de l’eau aux personnes coincées sous les décombres.

Les secours irakiens s’activaient ce dimanche pour tenter d’extraire au moins six pèlerins piégés sous les décombres d’un sanctuaire chiite, dont une partie s’est effondrée lors d’un éboulement dans la province de Kerbala, dans le centre de l’Irak. Trois enfants ont déjà été secourus et sont en «bonne condition. Ils ont été hospitalisés», ont indiqué les services d’urgence.

Le porte-parole de la Défense civile irakienne, Nawas Sabah Shaker, a déclaré à l’ AFP que «six à huit personnes» étaient toujours coincées sous les décombres du Qattarat de l’imam Ali, un bâtiment sacré de taille relativement modeste entouré de collines. Selon Nawas Sabah Shaker, une portion de terre et de rochers des monticules qui entourent le sanctuaire s’est détachée samedi après-midi «en raison de la forte humidité» et a chuté sur le bâtiment. L’éboulement a provoqué l’effondrement «d’environ 30% de la surface totale du bâtiment, qui mesure quelque 100 mètres carrés», a-t-il expliqué.

Cités par l’agence de presse étatique INA, les secours ont dit être parvenus à transmettre de l’oxygène, de la nourriture et de l’eau aux personnes coincées sous les décombres. Le Qattarat de l’imam Ali est situé à environ 25 km de la ville sainte chiite de Kerbala et il attire les pèlerins chiites par milliers tous les ans. Le sanctuaire est dédié à l’imam Ali, gendre du prophète Mahomet et figure fondatrice de l’islam chiite.