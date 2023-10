Au moins 13 morts dans l’incendie d’une discothèque

Au moins treize personnes sont mortes, dimanche matin, dans l'incendie d'une discothèque à Murcie, dans le sud-est de l'Espagne, un bilan qui ne cesse de s'alourdir, la police continuant à chercher les corps dans les décombres. «Les experts de la police scientifique et judiciaire se sont déployés dans la discothèque de Murcie où a eu lieu un incendie à l'aube pour enquêter. Il y a à ce stade onze morts», avait annoncé peu avant la police nationale sur le réseau social X, anciennement Twitter, faisant encore grimper le bilan de minute en minute.

«Les pompiers continuent à s'activer sur les lieux et n'écartent pas la possibilité de trouver de nouvelles victimes», préviennent depuis plusieurs heures les secours. Quelques minutes auparavant, le maire de Murcie José Ballesta annonçait à la presse sur les lieux du drame que «quatre cadavres avaient été extraits» et que d'autres étaient encore coincés, n'écartant pas l'éventualité de trouver d'autres corps dans les décombres.

Le feu, qui s'est déclaré vers six heures du matin dans cette boîte de nuit située dans le quartier d'Atalayas à Murcie était «à l'intérieur d'une gravité extrême», a-t-il expliqué.

Trois jours de deuil

Les pompiers dépêchés sur place à 7h sont parvenus à éteindre l'incendie à 8h, mais «il reste des cadavres à sortir» des décombres, une tâche compliqué étant donné le «risque avéré d'effondrement», a précisé le maire. Quatre personnes ont également été blessées --deux femmes de 22 et 25 ans et deux hommes de 41 et 45 ans-- après avoir inhalé de la fumée. «La zone est encore en cours de reconnaissance», a expliqué l'édile.