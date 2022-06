Allemagne : Au moins trois morts dans un accident de train

Vendredi matin, un train régional a déraillé dans la région bavaroise de Garmisch-Partenkirchen, en Allemagne. Des victimes sont à déplorer.

Au moins trois personnes sont mortes et plusieurs ont été blessées dans l’accident d’un train régional qui a déraillé dans les Alpes bavaroises, dans le sud de l’Allemagne, a annoncé vendredi la police locale.

Plusieurs wagons du train effectuant la liaison Garmisch-Partenkirchen sont sortis des rails au niveau de Burgrain, causant la mort de trois personnes et blessant un «nombre indéterminé d’autres passagers», a indiqué dans un communiqué la police bavaroise.

«Rythme soutenu»

Les «opérations de sauvetage et d’évacuation se poursuivent à un rythme soutenu» sur place, a ajouté la police. Des secours ont aussi été envoyés de l’Autriche voisine. Des photos publiées par les médias allemands montrent le train régional en partie déraillé, des wagons couchés dans une zone boisée, dans une région montagneuse.

Des victimes étaient prises en charge sur place par des médecins. La cause de l’accident et le nombre exact de blessés ne sont pas connus à ce stade.

Proche du sommet du G7

