Jérusalem: Au moins un mort et 15 blessés dans deux «attaques» à la bombe

Dans un premier temps, une explosion à un arrêt de bus à la sortie de Jérusalem a fait douze blessés, dont deux grièvement, et une seconde à une autre station a démoli un autocar et fait trois blessés, selon des secouristes, alors que la police israélienne a qualifié ces deux explosions d’«attaques». Depuis lors, un homme est décédé des suites de ses blessures à l’hôpital.

«Le prix des crimes et des agressions»

Un photographe de l’AFP présent sur les lieux de la première explosion a indiqué que la déflagration avait percé une clôture métallique derrière l’arrêt de bus, avec un scooter électrique et un chapeau posés au sol. Et alors que la police était sur les lieux, une autre explosion a été entendue à une courte distance, selon le photographe.

Dans la foulée d’attaques meurtrières en Israël en mars et avril derniers et d’autres attaques qui ont suivi, l’armée israélienne a mené plus de 2000 raids en Cisjordanie. Ces raids, et les heurts qui y sont parfois associés, ont fait plus de 125 morts palestiniens, le bilan le plus lourd depuis sept ans, selon l’ONU.