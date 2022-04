En Azerbaïdjan : Au moins un mort et 37 blessés après une explosion dans une discothèque

Une personne a été tuée et 37 autres ont été blessées dans une explosion survenue dimanche dans une boîte de nuit à Bakou, la capitale d'Azerbaïdjan

Une personne a été tuée et 37 autres ont été blessées dans une explosion survenue dimanche dans une boîte de nuit à Bakou, la capitale d'Azerbaïdjan, a indiqué le parquet général de ce pays du Caucase du Sud. «Une personne -- Maïa Akhoundova, une employée de cet établissement, 43 ans -- a été tuée», a indiqué le Parquet, cité par l'agence de presse publique russe RIA Novosti. «Trente-sept autres personnes ont été blessées, dont quatre sont dans un état grave», a-t-il précisé.

Selon des sources médicales citées par l'agence, un ressortissant italien et un citoyen sénégalais figurent parmi les blessés. L'explosion s'est produite dimanche à 3h du matin (samedi 23h GMT). Elle a été provoquée par une fuite d'un ballon de gaz liquéfie stocké dans la boîte de nuit, selon la société gazière azerbaïdjanaise Azerigas. Un incendie, provoqué par l'explosion, a été éteint, et les opérations de recherche et de sauvetage lancées sur les lieux ont été terminées dimanche matin, selon le ministère des Situations d'urgence azerbaïdjanais.