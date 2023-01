Irak: Au moins un mort et des dizaines de blessés avant un match de football

Au moins une personne est morte et des «dizaines» d’autres ont été blessées jeudi lors d’une bousculade survenue à l’extérieur d’un stade en Irak, où doit avoir lieu la finale de la Coupe du Golfe de football, a-t-on appris auprès de sources médicale et sécuritaire.

Des milliers de fans sans billet se pressaient dès l’aube, devant les grilles d’un stade de Bassora (sud) dans l’espoir d’assister au match entre l’Irak et Oman, à partir de 19h (17h au Luxembourg), lorsque la bousculade s’est produite. «Il y a un mort et des dizaines de blessés légers», a indiqué une source médicale sous couvert d’anonymat.

Un responsable du ministère de l’Intérieur a confirmé ce bilan, expliquant que la cohue était due au «grand nombre de fans, en particulier de personnes sans billets, qui se sont rassemblés depuis le matin et ont essayé d’entrer» dans le stade. Selon un photographe de l’AFP à l’intérieur du complexe sportif, les grilles étaient fermées lorsque la bousculade a eu lieu. Il a dit entendre les sirènes de nombreuses ambulances venues secourir les blessés.

Sur des photos postées sur les réseaux sociaux, on pouvait voir une marée humaine tenter d’atteindre le stade. L’Irak, pays malmené par quatre décennies de conflits, mise énormément sur la 25e Coupe du Golfe de football à Bassora pour redorer son blason après des années sans pouvoir organiser de rencontres internationales à cause de la situation sécuritaire.

C’est la première fois depuis 1979 que la Coupe du Golfe, événement bisannuel, y est organisée. Mais des problèmes logistiques ont émaillé le tournoi dès la cérémonie d’ouverture il y a deux semaines. Des milliers de supporters – dont certains munis de billets – et des journalistes dûment accrédités s’étaient vus refuser l’accès au stade sans motif précis. Le tournoi réunissait huit pays (Irak, Koweït, Oman, Arabie saoudite, Bahreïn, Qatar, Yémen et Émirats arabes unis) et l’Irak est parvenu à se qualifier pour la finale qui doit avoir lieu jeudi soir.